Gaz russe : un décret autorise les coupures ciblées pour les gros consommateurs

En pleine crise énergétique , les mesures de délestage font leur grand retour en France. Un décret publié , vendredi 8 avril , au Journal officiel annonce que des coupures ciblées de gaz vont pouvoir être exigées en France chez les importants consommateurs pour faire face à une éventuelle interruption d'approvisionnement russe l'hiver prochain .

Le gouvernement et le réseau de distribution de gaz GRDF avaient annoncé la semaine dernière qu'ils se préparaient à cette éventualité, en attendant la publication du décret. C'est "un dispositif de dernier ressort ", avait alors souligné le ministère de la Transition écologique. Seuls les consommateurs les plus importants, qui utilisent plus de 5 gigawattheures par an, sont visés par ces mesures. Selon le gouvernement, ils sont au nombre "d'environ 5.000". Les particuliers ne sont donc pas concernés.

Une enquête du gestionnaire de gaz

D'après le décret, ces gros consommateurs vont recevoir une enquête de la part du gestionnaire de gaz leur demandant plusieurs informations comme leur activité ou "les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz", ainsi qu'un moyen de contact pour lui transmettre à tout moment un ordre de délestage. Ils devront répondre sous deux mois maximum, au risque d'une amende .

Part des importations de gaz naturel russe dans les importations totales par pays de l'UE en 2020, en % ( AFP / )

En cas de besoin, ces coupures appelées aussi "délestage" se feront selon un ordre de priorité, pour éviter de pénaliser les consommateurs susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de coupure du gaz et les sites assurant des missions d'intérêt général (écoles, hôpitaux, maisons de retraites...). Elles devront être effectuées dans un délai maximal de deux heures.

La directrice générale de GRDF, Laurence Poirier-Dietz a assuré la semaine dernière que pour l'heure, une interruption des approvisionnements russes "n'aurait pas de conséquence parce qu'on est en fin d'hiver". En revanche, "la question se posera du remplissage des stockages, qui se passe pendant l'été", avait-elle rappelé.

Le recours au délestage est aussi prévu en dernier recours pour la consommation d'électricité, afin d' éviter une panne généralisée et non contrôlée si la consommation devait dépasser le niveau d'électricité disponible à un moment donné. Si arrêter de fournir les plus gros consommateurs d'électricité ne suffit plus, il est possible d'organiser des coupures tournantes dans environ 200.000 foyers à la fois pendant 2 heures.