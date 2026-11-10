Gaz lacrymogènes, santé et environnement : une association saisit l'Anses pour évaluer les risques potentiels

Une association de défense du consommateur a demandé à l'agence sanitaire Anses d'évaluer les potentiels impacts des gaz lacrymogènes sur la santé ( AFP / Ed JONES )

Une association de défense du consommateur (CLCV) a demandé mardi à l'agence sanitaire Anses d'évaluer les potentiels impacts des gaz lacrymogènes sur la santé, notamment des enfants, des femmes enceintes et d'autres catégories plus vulnérables, mais aussi sur l'environnement.

"Depuis plusieurs années, l'utilisation massive de gaz lacrymogènes lors de manifestations expose non seulement les manifestants, mais également les riverains, commerçants, passants, personnels de secours et populations vulnérables à des substances chimiques dont les conséquences à long terme restent insuffisamment évaluées", écrit-elle dans un communiqué.

L'association de défense de consommateurs et d'usagers du système de santé (CLCV) s'interroge notamment sur les risques pour les enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou souffrant de pathologies respiratoires, cardiovasculaires ou endocriniennes.

Membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), la CLCV a donc demandé une expertise à cette agence sanitaire.

Crampes menstruelles, saignements anormaux ou abondants : des milliers de femmes ont témoigné de troubles de leur cycle menstruel après avoir été exposées à du gaz lacrymogène lors des récentes manifestations en France, mais des professionnels de santé restent prudents sur un éventuel lien.

Le gaz lacrymogène utilisé en France est principalement composé de 2-chlorobenzylidène malononitrile (CS), connu pour ses effets irritants (yeux, peau, nez, gorge, poumons), qui disparaissent généralement après quelques minutes.

Depuis plusieurs années, des recherches, principalement à l'étranger, suggèrent un potentiel effet sur la santé reproductive ou des troubles gynécologiques. Cependant, la plupart des données reposent sur des propos déclaratifs d'un faible nombre de personnes, parfois anonymes, et le lien de causalité n'est pas démontré.

En se dégradant dans l'organisme, le CS peut former du cyanure susceptible d'"occasionner des effets proches d'un manque d'oxygène", ce qui pourrait perturber le cycle menstruel, selon Alexander Samuel, enseignant et docteur en biologie moléculaire ayant exploré les effets du CS après les manifestations des gilets jaunes. "Une hypothèse de travail qu'il faut encore vérifier", a-t-il précisé à l'AFP fin octobre.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a affirmé la semaine dernière à l'Assemblée nationale qu'il ne renoncerait à "aucun moyen intermédiaire (grenades, gaz lacrymogène...) pour la bonne et simple raison que les policiers ont besoin de se défendre quand ils sont pris à partie".

Il a dit n'avoir "pas connaissance du caractère nocif du gaz lacrymogène", ajoutant qu'"en 2021-2022, on a réalisé un certain nombre d'études et il n'y avait pas d'atteintes constatées, et au contraire même, les effets disparaissent très rapidement".