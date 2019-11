Gaz : hausse des tarifs en décembre

Après une première hausse de 3 % en novembre, les tarifs réglementés du gaz naturel appliqués par Engie aux 4 millions de foyers français vont augmenter à partir du 1er décembre de 0,6 % en moyenne.Dans le détail, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), cette augmentation sera de 0,1 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,3 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 0,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.Pour permettre de lisser les prix, la CRE propose chaque mois une évolution des tarifs en tenant compte des coûts d'approvisionnement, de distribution, les taxes, de commercialisation et de stockage.C'est le gouvernement qui a le dernier mot. L'hiver dernier, afin d'apaiser le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement avait demandé au groupe énergétique de lisser les prix pour le premier semestre, afin de garantir qu'ils n'augmenteraient pas. Cet été, le gouvernement avait décidé de prolonger cette mesure de lissage sur plusieurs mois afin de ne pas entraîner de variations trop importantes sur les factures à l'automne. Cette hausse correspond donc au début du rattrapage sur les prix.Vers la fin des tarifs réglementésLa loi Énergie et Climat promulguée le 9 novembre prévoit l'extinction progressive de ces tarifs d'ici à 2023. À l'avenir, il ne restera plus que des offres dites de marché à des prix fixés librement par les fournisseurs.Une disparition qui fait suite à la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017, qui avait estimé que ces tarifs réglementés étaient contraires au droit européen.Depuis quelques jours, Engie, l'opérateur historique, a arrêté la commercialisation des contrats avec des tarifs réglementés pour ces nouveaux clients.Ceux qui sont déjà abonnés seront informés par courrier entre début 2020 et mars 2023. À partir de cette date, il sera possible de faire jouer davantage la concurrence entre les ...