Gaz du Mozambique : entre potentiel et menaces

L'exploitation du gaz va se transformer en véritable jackpot pour le gouvernement mozambicain. À moyen terme, 3 milliards de dollars par an de recettes fiscales sont escomptés. Ce qui revient tout simplement à doubler le budget du pays. Les opérations de construction, sur au moins dix ans, vont participer à la dynamique économique du pays. Plus de 700 000 emplois, dont 15 000 directs, sont anticipés. « Le pays accédera alors rapidement au rang de pays à revenu intermédiaire alors qu'il compte aujourd'hui parmi les plus pauvres au monde », note le Trésor français et le FMI estime qu'à partir de 2023-2024 la croissance pourrait s'envoler de plus de 20 % par an.Pour tenter de répondre aux attentes grandissantes des Mozambicains, le président Filipe Nyusi, réélu le 15 octobre, a profité de la cérémonie d'investiture, le 15 janvier, pour annoncer que son gouvernement souhaitait créer un fonds souverain destiné à investir dans l'économie du pays les revenus à venir de l'exploitation de ses immenses réserves gazières. « Nous voulons prouver que les ressources énergétiques peuvent être une bénédiction, pas une malédiction », a-t-il ajouté selon l'AFP.Lire aussi Mozambique : après un scrutin contesté, des défis de tous ordresCorruption et dettes cachéesDes doutes planent toujours. Alors que les découvertes de gaz ont été réalisées entre 2010 et 2013, le passage de l'exploration à l'exploitation s'est enlisé. « Côté...