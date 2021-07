Gaz : augmentation du tarif réglementé de 5,3% en août

Le tarif réglementé avait déjà augmenté de près de 10% en juillet.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de gaz naturel. Après une augmentation de près de 10% en juillet, le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel vendu par Engie va augmenter de 5,3% au 1er août, a annoncé mardi 27 juillet le régulateur.

"Cette hausse est de 1,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 5,5% pour les foyers qui se chauffent au gaz", détaille la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans un communiqué.

Le prix du gaz augmente ces derniers mois notamment en raison de la reprise économique, en particulier en Asie où la demande et les prix sont très élevés. D'autres facteurs sont évoqués par la CRE, comme la forte demande de gaz pour les stockages européens, très sollicités à cause des températures restées basses jusqu'au printemps, mais aussi des opérations de maintenance en mer du Nord et l'augmentation de la consommation de gaz pour la production d'électricité.

"Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz hors taxes d'Engie ont augmenté de 6,5%", note par ailleurs la CRE. Ils avaient en effet beaucoup baissé au début de la crise sanitaire et jusqu'en juillet 2020.

Ces tarifs réglementés doivent disparaître le 1er juillet 2023, mais environ 3,1 millions de foyers français bénéficiaient encore fin juin de contrats de ce type, selon la CRE.