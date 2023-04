Gavi est le jeune joueur le plus prometteur du monde

Gavi, le futur très grand.

L’Observatoire du football CIES a sorti son classement des 200 joueurs de moins de 20 ans les plus actifs, et ce, dans 75 ligues du monde entier. Cette étude est réalisée sur le cumul d’expérience de jeu acquis lors de la dernière année. Gavi, milieu du FC Barcelone, arrive en tête avec un capital expérience relatif 4,37 fois supérieur à la moyenne observée pour les joueurs du même âge et du même poste. Le jeune Espagnol a joué 42 matchs pour 2 buts et 6 passes décisives. Derrière lui, on retrouve Jude Bellingham (Borussia Dortmund) avec 3,66, et Marcos Leonardo (Santos) avec 3,16.…

TJ pour SOFOOT.com