Gautier Larsonneur : "Je fais plutôt très bien le carrot cake"

Habitué à partir en mer avec ses parents qui continuent de pêcher et de vendre du poisson au port, Gautier Larsonneur doit quant à lui apprendre à vivre en confinement. Pour le gardien du Stade brestois, cela se résume à la musculation, des séances vidéo, de la cuisine et des parties de poker.

"Pour ma conscience professionnelle, je regarde tous mes matchs depuis le début de la saison."

J'avoue que c'est un peu dur, mais on est obligé de s'y faire. C'est nécessaire, pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, la priorité est que tout le monde aille bien. S'il faut rester chez soi pour cela, on le fera le temps nécessaire. J'ai de la chance d'être dans un endroit tranquille avec ma copine où j'ai un jardin et une petite terrasse, donc c'est agréable.Je bosse énormément chez moi, afin d'être le plus performant possible à la reprise et répondre présent dès les premiers matchs. Concrètement, j'ai une séance de deux heures le matin et une autre de deux heures l'après-midi.Vu que nous ne pouvons pas faire d'entraînement, on compense par un gros travail physique. Dès que j'ai acheté ma maison, je me suis fait une salle de musculation au dernier étage afin de pouvoir travailler pendant des périodes un peu plus creuses. Je ne pensais pas qu'elle allait me servir autant, mais aujourd'hui, elle a son utilité et elle me permet de me maintenir en bonne forme. J'ai un programme très lourd en musculation que je ne peux pas faire en période de championnat, ça va me servir énormément pour la suite de la saison et de ma carrière.Oui, je vais un peu courir autour de chez moi, car j'ai des sentiers. Mais un joueur professionnel du Stade brestois a pris une amende de 135 euros, en courant à plus de 1,8 kilomètre de chez lui. Je ne dis pas qu'on mérite un passe-droit, mais je pense qu'on pourrait avoir une certaine autorisation pour aller courir. Car c'est quand même notre métier, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com