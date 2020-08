Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gauff passe l'obstacle Sabalenka Reuters • 13/08/2020 à 10:36









Gauff passe l'obstacle Sabalenka par Adonis Vesin (iDalgo) Un affrontement de 2 h 50. Le duel entre Cori Gauff et la tête de série numéro 2, Aryna Sabalenka, a tenu toutes ses promesses. La jeune Américaine de 16 ans a lutté bec et ongles en huitième de finale face à la Biélorusse onzième mondial. Après une manche initiale remportée au tie-break (7 points à 4 après une heure de jeu), Gauff a fini par céder le deuxième set 4/6, avant de batailler âprement dans le troisième 6/4. Une autre tête de série a chuté à Lexington : Magda Linette (Pologne, n°6) n'a pas fait le poids face à l'Américaine Jennifer Brady et s'incline 6/2 6/3. Ons Jabeur (n°8) a tenu son rang contre Olga Govortsova (Blr), issue des qualifications. Enfin, la Tchèque Marie Bouzkova a disposé de la Russe Anna Blinkova 6/4 6/2. Ce vendredi, les quatre qualifiées s'affronteront en quart de finale. Brady a hérité de Bouzkova (15 h) et Gauff jouera Jabeur (16 h). Avant, une opposition de toute beauté est prévue ce jeudi, à partir de 19 h, entre les sœurs Williams.

