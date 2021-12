Gauche: "battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille", répond Mélenchon

Jean-Luc Melenchon en Guadeloupe le 16 décembre 2021 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille", a répondu vendredi depuis la Martinique Jean-Luc Mélenchon à propos des appels unitaires à gauche et de Christiane Taubira qui envisage une candidature à l'élection présidentielle.

"Il y a une élection dans trois mois, vous croyez qu'on a le temps de faire un congrès du PS avant?", a questionné le candidat de La France insoumise, alors qu'Anne Hidalgo, la candidate investie par le Parti socialiste, a demandé un débat vendredi entre candidats de gauche.

Mme Taubira "dit qu'elle envisage d'être candidate, j'envisage de lui répondre", a-t-il ironisé en référence à la date annoncée par l'ancienne Garde des Sceaux pour une éventuelle déclaration, à la mi-janvier.

Les remous récents à gauche, qui ont vu l'écologiste Yannick Jadot sous pression de la proposition d'une primaire par Anne Hidalgo et d'une candidature unique par Arnaud Montebourg? "C'est un bon feuilleton et j'espère voir la prochaine saison depuis l'Elysée, ce sera peut-être pas fini", a cinglé M. Mélenchon.

"Je veux ni polémiquer ni rajouter au ridicule de la situation , parce que fondamentalement la vieille gauche s'est mise dans une situation ridicule", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas à moi d'en rajouter car derrière tout ça il y a des tas de gens que ça désespère, que ça démoralise, et à eux je leur dis +regardez, nous on bosse, on a un programme, je mérite votre confiance, je suis sérieux+".

Il a insisté: "Ne sont concernés par l'entonnoir que ceux qui veulent y rentrer, pas moi. Total respect pour tout le monde, mais battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille".

Jean-Luc Mélenchon, interrogé mercredi après son meeting de Guadeloupe sur Mme Taubira, avait affirmé: "Je l'aime bien comme personne, mais vous ne savez pas plus que moi ce qu'elle pense" sur de nombreux sujets. "On n'est pas dans le même monde" intellectuel et politique, avait-il ajouté.

La gauche est morcelée entre cinq principales candidatures, qui totalisent moins de 30% des intentions de vote dans les sondages, avec aucun candidat qui ne franchit régulièrement les 10%.

bap/adc/mpm