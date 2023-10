Gattuso : « Tout ne peut pas se faire en une semaine »

Une équipe à son image.

En conférence de presse d’après-match, à l’issue du nul frustrant entre l’OM et Brighton lors de la deuxième journée de Ligue Europa ce jeudi (2-2), Gennaro Gattuso est revenu sur les différents visages de son équipe lors de cette rencontre : « Pour réussir, il faut parvenir à courir pendant 90 minutes. À partir de la 60 e , on courait différemment, on pressait moins bien. Après les changements aussi, ce n’est pas forcément ce que l’on avait préparé, a pointé l’ancien joueur de l’AC Milan. Il y a de nouvelles choses à apprendre, il y a une marge de progression, mais on s’améliore. Tout ne peut pas se faire en une semaine. La prestation était bonne ce soir, mais ça n’a pas suffi. Si on arrive à rajouter le côté physique, on sera capable de faire de bonnes choses. » …

TM, au Vélodrome pour SOFOOT.com