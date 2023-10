information fournie par So Foot • 22/10/2023 à 09:29

Gattuso : « Je n’ai rien à reprocher à l’équipe »

On n’imagine pas le jour où il aura quelque chose à leur reprocher.

Battus ce samedi à Nice (0-1), l’OM et Gennaro Gattuso vivent un début de relation compliqué. Avec une victoire et deux défaites sur ses trois premiers matchs de championnat avec sa nouvelle équipe, le coach italien n’a pas encore su transformer son groupe. Pire, il a été dominé tactiquement par son compatriote Francesco Farioli, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Malgré ce revers, l’ancien de l’AC Milan, au tempérament volcanique, n’est pas énervé contre ses hommes. « On pouvait certainement faire mieux, mais je n’ai rien à reprocher à l’équipe. Au contraire, je les félicite » , a-t-il affirmé en conférence de presse.…

