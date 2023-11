information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 16:23

Gattuso : « J’aime quand des joueurs se fâchent avec d’autres joueurs »

Gattuso a parlé français ! (Enfin en Italien mais il a dit les termes quoi)

Frustré par la tournure des événements face à Strasbourg samedi dernier, Gennaro Gattuso a tenu à mettre les points sur les « i » mercredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Ajax en Ligue Europa, jeudi soir. Le coach italien s’est ainsi attelé à mettre certaines choses à plat, notamment sur les trous d’air de son équipe : « Cette histoire on l’a vu plusieurs fois, même avant mon arrivée, contre Metz, Nantes ou le Pana. Tous ceux qui parlent de la mentalité, je veux bien, je sais que des joueurs comme Payet sont partis, mais moi je prends ma responsabilité et je crois qu’il faut surtout de la continuité dans notre jeu ». Une fâcheuse attitude qu’il condamne : « On a vu ça toute la saison à l’OM. »…

JF pour SOFOOT.com