Gattuso : « Il va falloir de la personnalité »

Comme un poisson dans l’eau, Gennaro.

Malgré une première ratée face à Monaco, Gennaro Gattuso, le nouveau coach de Marseille, aborde le choc face à Brighton en Ligue Europa avec envie : « On parle de 65 000-70 000 personnes derrière nous au Vélodrome, on ne peut pas décevoir. Il va falloir de la personnalité. » Opposé au collectif de Roberto De Zerbi, qu’il connaît bien pour l’avoir déjà affronté dans les divisions inférieures en Italie et qu’il qualifie de l’un des « meilleurs entraîneurs italiens, avec une vision claire du jeu » , le champion du monde 2006 sait à quoi s’attendre : « On va jouer contre une des trois équipes qui ont le plus le ballon en Europe. Ils ont des joueurs qui jouent toujours à fond, la mentalité reste la même peu importe les joueurs, même si tu changes 10 joueurs. Ils ont un grand entraîneur. » Il place en tout cas une grande confiance en son groupe avant cette rencontre hyper importante, dans le climat actuel marseillais : « Les joueurs ont envie, il y a un bon état d’esprit. On a eu peu de temps pour travailler pour l’instant, et j’espère qu’on va bien pouvoir travailler dans les 10 jours après les deux prochains matchs et qu’il n’y aura pas trop de joueurs absents pendant la trêve internationale. » …

JF pour SOFOOT.com