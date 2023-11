Gattuso comprend les sifflets du Vélodrome mais défend ses joueurs

Droit dans ses bottes.

La prestation insipide de l’Olympique de Marseille face à Lille n’a guère été du goût des supporters phocéens, qui l’ont fait savoir en sifflant leur équipe. « Je suis content de la prestation mais je comprends la déception du public. J’ai une grande confiance en mon équipe , a réagi l’entraîneur phocéen Gennaro Gattuso dans la foulée. On doit trouver de la continuité dans les résultats et on a encore une grosse marge de progression. On est des professionnels bien payés. Donc je respecte le public qui paie son billet. Ça m’est déjà arrivé d’être sifflé et il y a une seule solution : réagir et travailler. »…

TB pour SOFOOT.com