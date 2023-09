Gattuso à l’OM, un mariage brûlant

Pour succéder à Marcelino et à l’intérimaire Pancho Abardonado sur le banc de l’OM, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso. Une décision en totale contradiction avec les choix faits depuis le début de l’été, mais qui a le mérite de réinjecter du caractère à une équipe qui en manque terriblement.

« Quand on joue un Classique avec aussi peu d’envie, ça n’est pas possible. Faut plus leur rentrer dedans. Là, on les a trop respectés. […] Je pense qu’on a manqué un peu de couilles ce soir » , disait tendrement Samuel Gigot quelques secondes après avoir été au cœur d’un naufrage collectif dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Son constat était lucide, c’est déjà ça, et il a sans doute mis la puce à l’oreille de Pablo Longoria sur ce qui manque cruellement à son vestiaire depuis le début de la saison. Le président de l’OM, qui s’était mis quelques jours en retrait pour prendre du recul sur les événements qui se sont déroulés au sein du club récemment, a remis le bleu de chauffe et rapidement choisi Gennaro Gattuso – après avoir essuyé une réponse négative de Christophe Galtier – pour venir secouer les Phocéens, et ce, dès ce mercredi. Marseille, qui a perdu cet été trois grandes gueules avec les départs consécutifs d’Igor Tudor, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, va au moins retrouver un aboyeur capable d’élever la voix s’il le faut. Et ce n’est pas de trop.

Une piqûre de caractère pour un groupe bien trop lisse

Le fantasme d’un retour de Tudor, dont le nom aurait à nouveau été soufflé à la Commanderie ces derniers jours, ou même de celui de Jorge Sampaoli, dont la séparation avec Flamengo semble imminente, a vite été balayé. Il est clair que le poste laissé vacant par Marcelino la semaine passée est plein d’épines et qu’il peut effrayer bon nombre de candidats. Qui a vraiment envie de débarquer sur le banc d’un club au contexte brûlant, qui va devoir se coltiner notamment Monaco, Brighton, Nice, Lyon, Lille, Lens et l’Ajax lors des deux prochains mois ? Il fallait forcément un profil à qui rien ne peut vraiment faire peur, et sur le papier, qui de mieux pour répondre à ce critère que l’insubmersible Gattuso ? Il est cependant de plus en plus compliqué de lire dans le jeu de Pablo Longoria, qui a donc souhaité avoir l’extrême opposé de Marcelino pour reprendre le flambeau. Après le match nul insipide face à Toulouse (0-0), qui aura été l’allumette d’un feu géant, Longoria avait fi

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com