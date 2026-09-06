Gatti et la Juve arrachent le nul face au Milan

Juventus 1-1 AC Milan

Buts : Gatti (90 e +2) pour les Bianconeri // Cissé (69 e ) pour les Rossoneri

Un partout, balle au centre. L’AC Milan a cru jusqu’au bout repartir de Turin avec un succès de prestige. Mais c’était sans compter sur la résilience de la Juventus, qui est parvenue à décrocher un nul dans les ultimes minutes (1-1) . Une rencontre qui a d’abord vécu une première période sans grand relief, avant que tout ne s’emballe après les citrons. Francisco Conceiçao trouve d’abord le poteau, avant que Randal Kolo Muani se voit refuser un penalty après un contact avec Mario Gila.…

TB pour SOFOOT.com