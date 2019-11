Gâteaux apéritifs, sauces, plats en barquette... des additifs plein nos assiettes

Ce sont des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût... On les retrouve dans les plats cuisinés en barquette, les sauces, les gâteaux apéritifs, les barres de céréales... ou plus précisément dans 78 % des produits transformés. Ce mercredi, l'Anses livre une photographie inédite et utile de l'évolution de l'utilisation des additifs alimentaires en France. Pendant huit ans (2008-2016), l'agence de sécurité alimentaire a passé à la loupe 30 125 denrées.« On constate que si la majorité contient des additifs, la tendance est tout de même à la baisse », annonce Céline Ménard, responsable de l'unité Observatoire des aliments à l'Anses. Si les 106 pages de données sont riches, elles n'évaluent pas le risque de ces substances dont, certaines, sont controversées. « Elles seront transmises à l'Efsa (l'Autorité européenne de sécurité des aliments), pour lui permettre d'affiner ses travaux d'évaluation ainsi qu'aux chercheurs français qui travaillent sur ces questions », précise-t-elle.Quel risque pour la santé ?« Cette transparence est très importante », confirme Mathilde Touvier, chercheuse à l'Inserm qui a publié en février 2018 une étude qui a fait grand bruit, suggérant une association entre consommation d'aliments ultra-transformés et surrisque de développement d'un cancer. Depuis, l'Inserm a mené d'autres travaux pointant également un risque accru de maladies cardiovasculaires. LIRE AUSSI > Une pétition pour «en finir avec les nitrites dans le jambon»« Il y a un faisceau d'arguments épidémiologiques. Parmi les hypothèses d'explication, il y a les additifs : ils sont le point commun des aliments ultra-transformés, mais il en existe d'autres pistes que l'on ne néglige pas », reprend la Dr Touvier. Pour obtenir des réponses, l'Inserm s'apprête à démarrer son programme « Nutrinet-Santé additifs ». Objectif : étudier plus finement l'impact sur ...