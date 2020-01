Gastro : nombreux rappels d'huîtres et de moules pouvant être contaminées

Attention si vous avez acheté ces derniers jours des huîtres, moules ou coques provenant de Bretagne. Alors que tous les coquillages en provenance de la zone de la baie du Mont-Saint-Michel et la zone conchylicole d'Hirel (Ille-et-Vilaine) « sont interdits de pêche, de ramassage, d'expédition et de commercialisation, jusqu'à nouvel ordre » en raison de la détection du « norovirus », cause la plus courante de gastro-entérite, plusieurs sociétés procèdent à des retraits ou à des rappels de produits.Les produits concernés ont notamment été vendus dans des magasins des enseignes Système U, Auchan ou Carrefour. Si jamais vous avez consommé l'un de ces produits et que vous présentez des symptômes, il est conseillé de les détruire et de consulter son médecin traitant.Huîtres, moules, coques et palourdes L'enseigne Système U annonce ainsi à ses clients le rappel de produits vendus dans ses magasins au rayon poissonnerie traditionnel et vendus du 16 au 31 décembre. Il s'agit notamment de lots de 36 huîtres fines n°3 Bretagne et de 48 huîtres n°4 Bretagne. Le détail des produits vendus par Système U et rappelés est à retrouver ici.Auchan explique pour sa part que la société Cultimer France procès au rappel de ces produits :- Huîtres de cancale N°2 2kg - 18 pièces- Huîtres France Aperitif N°4 2kg - 36 pièces- Moules de Bouchot St Michel AOP TRAD 5kg/15kg- Moules de Bouchot St Michel AOP PAC 5kg/15kg- Barquette de moules de Bouchot St Michel AOP - 1,4kg/2LLe détail des produits vendus par Auchan et rappelés est à retrouver ici.Carrefour annonce de son côté que la société Fine de Cancale procède au rappel de ses huîtres de Cancale, huîtres de Cancale Filière Qualité Carrefour et huîtres de Cancale Bio vendus dans une dizaine de ses magasins. La société « Les Viviers de Saint Colomban et Keroman » rappelle également ses « huîtres fines bretonnes, coques élevage, coque de pêche, palourde élevage, ...