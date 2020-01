Gastro, grippe et bronchiolite : les virus n'ont pas respecté la trêve de Noël

Pas de trêve des confiseurs pour les virus. Les épidémies de bronchiolite et de gastro-entérite devaient marquer le pas à Noël, elles ont en fait continué à progresser la semaine dernière sur l'ensemble du territoire. La réunion des familles a pu provoquer des malades en cascade, comme chez Stéphanie et Frédéric, près de Nantes (Loire-Atlantique), où six des seize membres de la famille présents pour les fêtes sont tombés malades.Les consultations en médecine générale liées à la gastro-entérite ont fortement progressé au cours de la semaine de Noël, avec 289 consultations pour diarrhée aiguë pour 100 000 habitants, selon les estimations du réseau Sentinelles de l'Inserm, contre 177 la semaine précédente. Les régions les plus touchées sont le Grand Est (656 cas pour 100 000 habitants), l'Occitanie (411) et la Nouvelle-Aquitaine (402). Sentinelles/Inserm L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire fréquente qui touche les bébés de moins de 2 ans, a débuté la semaine du 9 décembre dans toutes les régions de France. Elle provoque une toux et des difficultés de respiration, qui devient rapide et sifflante et est très contagieuse. La semaine dernière, elle a entraîné un peu plus de 5 000 passages aux urgences, soit 10 % de plus que la semaine précédente, selon le bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France. Environ un tiers (35 %) des enfants vus aux urgences ont été hospitalisés, en majorité des bébés de moins d'un an (93%). SOS Médecins est aussi intervenu 797 fois, soit 15 % de plus que la semaine précédente.De son côté, la grippe repart à la hausse : six régions sont en phase « pré-épidémique », contre quatre la semaine précédente, selon Santé publique France. Il s'agit de la Bourgogne Franche-Comté, de la Bretagne, de l'Ile-de-France, de l'Occitanie, des Pays de la Loire et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'épidémie de grippe, pour ...