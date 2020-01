Gastro-entérite : peut-on toujours consommer des huîtres ?

Après les fêtes, les ostréiculteurs font face à de nouvelles contaminations de leur production par des norovirus, le virus de la gastro-entérite. La préfecture de Charente-Maritime a pris, mardi soir, un arrêté interdisant le ramassage et la commercialisation des huîtres en claires dans deux zones du bassin de Marennes-Oléron. Déjà la semaine dernière, plusieurs bassins de production de coquillages ont été fermés dans le Morbihan et la baie du Mont-Saint-Michel, après une contamination au virus. Petit rappel des questions qui se posent. Faut-il éviter de consommer des huîtres ?Il n'y a aucun danger, assurent les autorités. « Les huîtres commercialisées sont issues de zones exemptes de virus », précise Jean-Baptiste Milcamps, directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime, contacté par « Le Parisien ». Et d'insister : « Nous n'avons pas eu de suspicion ou de déclaration d'une contamination dans d'autres zones ». Cette « crise passagère » n'est pas inhabituelle mais semble plus importante que les années précédentes, souligne-t-il, étant donné le pic de gastro-entérites survenu en décembre.Quelles mesures prises par les autorités ?Les bassins de production de coquillages contaminés dans le Morbihan, la Baie du Mont-Saint-Michel et en Charente-Maritime ont été fermés, après plusieurs arrêtés préfectoraux. Tous les coquillages ont ainsi été « interdits de pêche, de ramassage, d'expédition et de commercialisation », jusqu'à nouvel ordre.En Charente, l'interdiction sera levée le 15 janvier. « On estime qu'à partir de cette date, il n'y a plus aucun risque de prolifération du virus », explique Jean-Baptiste Milcamps.Par principe de précaution, des rappels de produits ont également été décidés dans le Morbihan sur des produits qui n'étaient pas encore mis en vente. Enfin, les bassins voisins « font l'objet d'un suivi attentif », souligne encore la ...