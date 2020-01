Gastro-entérite : deux zones d'affinage d'huîtres fermées en Charente-Maritime

La préfecture de Charente-Maritime a pris mardi soir un arrêté interdisant la commercialisation des huîtres affinées en claires (dans un bassin) dans deux zones du bassin de Marennes-Oléron. Cette décision est prise « en raison d'une pollution par des norovirus », cause la plus courante de la gastro-entérite.« Cette contamination étant susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine, le préfet a pris un arrêté interdisant la pêche maritime et professionnelle, le ramassage, le transfert de coquillages de taille marchande, l'expédition et la commercialisation de toutes les espèces de coquillage en provenance » de ces deux secteurs, a expliqué la préfecture dans un communiqué.« On est sûr de la présence du norovirus dans deux zones du bassin, sur les communes de Chaillevette et La Tremblade », a confirmé Daniel Coirier, président du Comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes (CRC), selon lequel cette fermeture affecte « 90 entreprises ».Le problème des « eaux souillées »D'après Laurent Chiron, président du groupement qualité Marennes-Oléron, « pour le moment seules les huîtres affinées à terre sont concernées, pas les parcs en mer ». « Les secteurs de production voisins (NDLR : des secteurs interdits) font l'objet d'un suivi attentif », a assuré la préfecture. Pour Annie Aubier, vice-présidente du CRC Poitou-Charentes, « ce sont les humains qui contaminent les huîtres par le rejet d'eaux souillées, et pas l'inverse ».La semaine dernière, plusieurs bassins de production de coquillages ont été mis à l'arrêt dans le Morbihan et la baie du Mont-Saint-Michel après la contamination d'huîtres au norovirus. Et dans le même temps, les rappels d'huîtres commercialisées se multiplient ces derniers jours.Le CRC de Bretagne Sud a également dénoncé une pollution de rejets côtiers et demandé une enquête sur l'origine de la contamination. Une partie des huîtres de ...