Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gasset remplace Sousa aux Girondins de Bordeaux Reuters • 10/08/2020 à 16:59









Gasset remplace Sousa aux Girondins de Bordeaux par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'ex entraîneur de Montpellier et de l'ASSE vient de parapher un contrat de deux années avec les Girondins de Bordeaux. Gasset remplace Sousa, arrivé l'été dernier et à qui il restait encore années de contrat. Gasset n'arrive pas seul puisqu'il est accompagné de Ghislain Printant, son adjoint chez les Verts, et de Fabrice Grange, ex-coach des gardiens dans le Forez. Le premier match de championnat des Girondins se jouera à domicile le samedi 22 août face à Nantes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.