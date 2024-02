information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 19:44

Gasset présenté à Marseille : « Que chacun fasse un petit peu plus »

Comme à chaque trimestre désormais, un nouvel entraîneur vient d’être présenté à Marseille.

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a justifié le choix de miser sur Jean-Louis Gasset, libre depuis son éviction de la sélection ivoirienne lors de la CAN. « C’est la personne idéale pour faire le déclic et nous aider à réussir notre fin de saison , a déclaré le président espagnol. Il remplit toutes les conditions que nous recherchions : c’est un entraîneur d’expérience, avec de la maîtrise tactique et qui est capable de changer la mentalité d’un groupe. » …

