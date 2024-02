Gasset : « Je n’ai pas d’objectifs »

Voilà qui va rassurer les supporters marseillais.

À peine arrivé à la Commanderie, Jean-Louis Gasset a tenu une nouvelle conférence de presse, deux jours après sa présentation, et à la veille du barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. L’occasion pour le Montpelliérain de se montrer ambitieux : « Je n’ai pas d’objectifs, j’ai une mission de 100 jours. Là, c’est une compétition spéciale qui tient à cœur. On peut ramener un peu de soleil aux gens. Il faut réagir. » Quant à son projet tactique ? Toujours peu de précisions : « Le 3-5-2, on a regardé les matchs… Ce sont les joueurs en forme qui ont joué la semaine dernière. J’ai regardé dans quelle composition les joueurs se sentaient les plus à l’aise. Ce qui compte, c’est l’animation. » …

AHD pour SOFOOT.com