Gasquet s'en sort, Paire et Pouille battus, l'UTS a démarré

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou a débuté ! L'ancien coach de Serena Williams a réuni 10 joueurs de tennis pour une compétition révolutionnaire qui se déroulera sur plusieurs semaines dans le sud de la France. Quatre Français ont pu tester cet après-midi les règles spéciales du tournoi (quart temps à la place des sets, coaching autorisé, bonus pendant la rencontre...). Elliot Benchetrit s'est d'abord incliné face à Alexei Popyrin dans la première rencontre de la journée, alors que Matteo Berrettini a défait Dustin Brown. Lucas Pouille a poussé Feliciano Lopez en mort subite alors qu'il était mené 2-0 mais a fini par perdre le match. Vainqueur de David Goffin, Richard Gasquet a été le seul succès tricolore de la journée. En fin de soirée, Stefanos Tsitsipas a dominé Benoît Paire. La compétition continue le week-end prochain.

