Reuters • 12/11/2020 à 22:17









Gasquet et Mannarino en demi-finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulaient les quatre quarts de finales du tournoi ATP de de Sofia en Bulgarie. Adrian Mannarino et Richard Gasquet affrontaient respectivement Radu Albot et Salvatore Caruso. Le premier s'est défait du Moldave en trois manches sur le résultat 6-2/1-6/6-3 et retrouvera demain en demi-finale l'Italien Jannik Siner tombeur d'Alex De Minaur. Le second français engagé aujourd'hui s'est lui imposé 7-6/7-5 et retrouve les demis-finales dur un tournoi ATP dans laquelle il affrontera Vasek Pospisil tombeur plus tôt de John Millman. En cas de victoires, les deux Français pourraient s'affronter en finale.

