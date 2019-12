Gaspillage : un indice de réparabilité en vigueur en 2021 pour les appareils électriques

Le chiffre est édifiant : en France, 40 % seulement des pannes de produits électriques et électroniques donnent lieu à une réparation, selon une étude de l'Ademe. Pour réduire le gaspillage, l'objectif du gouvernement est de faire passer ce taux à 60 % d'ici cinq ans.Dans cette perspective, l'Assemblée nationale s'est prononcée mardi soir à la quasi-unanimité en faveur de l'obligation à partir de 2021 d'un indice de réparabilité des produits électriques et électroniques dans l'article 2 du projet de loi sur l'économie circulaire.Selon la secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Brune Poirson, cette mesure « doit permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés au moment de l'achat. » null Article 2 du projet de #LoiAntigaspillage adopté par l'@AssembleeNat ! Il prévoit la mise en place d'un indice de réparabilité sur les produits électriques et électronique, qui doit permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés au moment de l'achat. pic.twitter.com/T5Evqsev25-- Brune Poirson (@brunepoirson) December 10, 2019 Si le détail et les modalités de cet indice seront déterminés dans un décret, celui-ci devrait tenir compte de plusieurs critères : la « démontabilité » du produit, le prix des pièces détachées, une documentation technique...Sur la forme, cet indice pourrait s'inspirer de l'étiquette énergie sur les produits d'électroménagers, facilement reconnaissable.Déjà, plusieurs enseignes ont, comme la Fnac, mis en place un baromètre sur le service après vente des ordinateurs. D'autres indiquent sur les emballages le délai pendant lequel le produit est réparable.Les producteurs, distributeurs ou vendeurs ne respectant pas ces obligations d'indices s'exposeront à une amende administrative de 15 000 euros pour une personne morale.Le projet de loi prévoit en outre, à compter du 1er janvier 2024, un indice de « durabilité » qui inclura de nouveaux ...