Gaspillage alimentaire : 2,5 milliards de tonnes de nourriture jetés chaque année dans le monde

"Nous savons depuis des années que la perte et le gaspillage de nourriture est un énorme problème qui peut être minimisé", a regretté la WWF.

Un chiffre à faire tomber dans les pommes. 2,5 milliards de tonnes de nourriture sont gaspillés chaque année dans le monde, selon un rapport de l'ONG WWF et de la chaîne de supermarchés britannique Tesco. Cela représente environ 40% de la nourriture produite chaque année - un chiffre en hausse par rapport à une précédente estimation, qui était de 33%.

"Nous savons depuis des années que la perte et le gaspillage de nourriture est un énorme problème qui peut être minimisé", a regretté la WWF.

Le gaspillage alimentaire a un impact non négligeable sur l'environnement. "La production de nourriture utilise une énorme quantité de terre, d'eau et d'énergie. La nourriture gaspillée a un impact significatif sur le changement climatique - les estimations précédentes suggèrent que le gaspillage alimentaire représente 8 % des gaz à effet de serre (GES)", écrit le rapport.

Hausse du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde

Selon un précédent communiqué de la WWF, "si tous les acteurs concernés parvenaient à éviter au moins un tiers de la gabegie actuelle, nous pourrions par exemple économiser une quantité de CO2 équivalant aux émissions de 500.000 voitures ".

Les responsables de ces consommables jetés à la poubelle sont " à toutes les étapes de la chaîne de production et de consommation : culture, traitement, vente et même au niveau du consommateur final", détaillait encore WWF dans ce même communiqué.

A noter qu'en parallèle, en 2020 la pandémie de Covid-19 a contribué à une envolée du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde et aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale , selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Cette aggravation de la faim (+18% sur un an), la plus importante depuis au moins 15 ans.