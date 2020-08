So Foot • 12/08/2020 à 06:00

Gasperini, le petit père la morale

Habité par une certaine idée du football, parfois moralisateur et grande gueule assumée, Gian Piero Gasperini fait partie de ces types qui ont presque toujours raison et n'hésitent pas à le rabâcher à longueur de temps. Résultat ? Si sa science du ballon est logiquement saluée et révérée en Italie, le Mister de l'Atalanta ne s'est pas fait que des copains en Serie A, ces dernières saisons.

Atalanta Bergame Paris S-G le 12/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions Diffusion sur

Mener un débat constructif peut vite virer au défi rhétorique. Pour arriver à quelque chose d'un tant soit peu utile, il faut nécessairement que les deux parties mettent de l'eau dans leur vin. Mais quand il parle de football, Gian Piero Gasperini n'est pas du genre à couper sa vinasse. Pour quoi faire, après tout, quand on est en possession d'un grand cru comme l'Atalanta, dont le jeu régale l'Italie depuis que Gasperini a posé son fessier sur le banc du club bergamasque ? Ce mercredi, lava même disputer le premier quart de finale de C1 de son histoire et son, qui n'a jamais eu le triomphe modeste, peut déjà se satisfaire d'une chose : à la fin de la décennie 2010, c'est son football offensif, qui valorise les permutations et les prises de risques, qui est sur le devant de la scène, comme ultime représentant transalpin dans l'épreuve suprême.