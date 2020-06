Gasperini, des confessions qui font jaser

Lors d'une interview à la Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini a raconté avoir, lui aussi, contracté le Covid-19. Sauf que le coach a précisé qu'il l'avait visiblement eu la veille et le jour du match Valence-Atalanta. Et qu'il avait donc effectué le déplacement en Espagne en étant conscient d'être malade. Ce qui, forcément, provoque un tollé en Espagne, mais aussi en Italie.

"La veille du match contre Valence, je me sentais mal. L'après-midi, encore pire. C'était le 10 mars. "Gian Piero Gasperini

Confessions intimes

"Nous sommes très surpris du fait que l'entraîneur de l'Atalanta, la veille du match et le jour de la rencontre à Mestalla, était conscient d'avoir des symptômes vraisemblablement compatibles avec le coronavirus et n'a pas pris de mesures préventives."FC Valence

Gian Piero Gasperini ne pensait certainement pas recevoir un tel boomerang en pleine tronche. Ce dimanche, laa publié une interview exclusive du coach de l'Atalanta. Dans celle-ci, le Gasp raconte les trois derniers mois qu'il a vécus à Bergame, l'un des épicentres de l'épidémie Covid-19 en Italie et en Europe.Surtout, il admet avoir lui aussi contracté le nouveau coronavirus. ", assure-t-il." Jusque là, rien de surprenant. Ce sont plutôt les circonstances dans lesquelles l'entraîneur a été malade qui ont provoqué de vives réactions en Italie... et un tollé en Espagne. "(disputé en Espagne le 10 mars, alors que l'Italie, et surtout la Lombardie, était déjà en plein dans l'épidémie, ndlr)'Si je vais là-dedans, que m'arrivera-t-il ? Je ne peux pas partir maintenant, il me reste tellement de choses à faire.'"Derrière ce récit, Gasperini admet donc ouvertement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com