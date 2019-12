Gaspard Gantzer : « De quoi Anne Hidalgo a-t-elle peur ? »

Ancien Monsieur Com de François Hollande à l'Élysée, Gaspard Gantzer sort de l'ombre pour partir à la conquête de la Ville Lumière. L'outsider, qui a réussi à convaincre l'ancienne journaliste écologiste Isabelle Saporta de le rejoindre, se moque bien des sondages qui ne décollent pas. Persuadé qu'il peut « créer la surprise », il travaille sans relâche et est le premier candidat à avoir dévoilé son programme et surtout la manière dont il allait le financer. Il donne au Point ses impressions sur la campagne municipale à Paris gelée par la réforme des retraites et les grèves. Et exhorte Anne Hidalgo à dévoiler sa candidature pour que les débats puissent vraiment commencer. Entretien.Le Point : Que pensez-vous de ces grèves qui bloquent la France en général et la capitale en particulier ?Gaspard Gantzer : À titre personnel, je pense qu'il faut faire une réforme des retraites, car le système n'est pas soutenable financièrement à l'heure actuelle. En revanche, aujourd'hui, personne ne comprend ce que le pouvoir exécutif veut faire. Cette méthode crée de l'incertitude et des craintes légitimes de la part de nos compatriotes. Il est indispensable que le président lui-même clarifie ses intentions et entende les demandes des syndicats réformistes, sinon, le pays va encore être bloqué pendant plusieurs semaines et les Parisiens vont continuer à souffrir. On est à une semaine de Noël, comment les commerçants vont réaliser leur...