Gary Coulibaly : "Le Falcao qui débarquait de l'Atlético était incroyable"

Ancien vice-capitaine de Monaco sous Claudio Ranieri et de retour au Sporting Club de Bastia depuis 2017, Gary Coulibaly fête ce lundi son 34e anniversaire. Et même s'il apprécie revenir en arrière pour commenter ses buts ou ses moments partagés avec Radamel Falcao, le milieu défensif vit très bien les années qui passent. Entretien.

"J'ai pu affronter des grosses équipes comme l'Olympiakos ou le Panathinaïkos, et découvrir des ambiances de folie. Malheureusement, il ne s'agissait pas de nos supporters."

J'ai passé douze ans loin de mon île natale, et j'avais vraiment envie de rentrer afin de terminer sur une bonne note. Surtout après mon expérience moyenne vécue en Grèce. Et puis, avoir l'opportunité d'aider mon club de cœur à se relever, ça n'a pas de prix. J'en ai des frissons, rien qu'en en parlant. C'est dur de mettre des mots...En fait, les gens ne peuvent pas percevoir ou comprendre l'émotion d'un joueur qui porte le maillot bleu. Quand je ferme les yeux et que je m'imagine entrer sur la pelouse de Furiani, c'est toujours un moment exceptionnel. Aujourd'hui, je me sens donc comme un privilégié. On parle d'un club mythique, qui ne peut pas mourir. Même quand je suis arrivé en National 3, je savais qu'il allait se passer des choses et qu'on allait être poussé à fond par les fans.Oui, très compliqué. Quitter ceux que tu aimes, l'endroit que tu apprécies le plus... Si j'avais pu, j'aurais réalisé l'intégralité de ma carrière au Sporting. Bon voilà, Bernard Casoni voulait que j'aille en prêt à Tours. Donc je n'avais pas vraiment d'autres choix que de partir. Avec le recul, partir m'a permis de faire carrière. Mais j'ai toujours été porté par les valeurs et l'état d'esprit inculqués par le Sporting, je me suis toujours servi de cette rage intérieure pour me dépasser malgré des publics moins... fanatiques. En Grèce, à Monaco ou à Istres, il n'y avait pas une telle ferveur populaire.