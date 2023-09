Gareth Southgate vole au secours d’Harry Maguire

Nouvelle soirée au boulot pour Harry Maguire.

Entré en début de deuxième mi-temps lors du match amical entre l’Ecosse et l’Angleterre, à Glasgow, Harry Maguire a participé au succès des siens à sa façon. Il a en effet réduit le score pour… l’Ecosse. D’un but contre son camp, entre malchance et un certain goût d’inévitable, le défenseur de Manchester United a permis aux voisins du Nord d’y croire encore un peu. Celui dont le spectaculaire déclassement en club semble sans limite a donc de nouveau subi de nombreuses critiques. Il a toutefois pu compter sur le soutien de sélectionneur Gareth Southgate : « Il est la cible d’un traitement ridicule depuis longtemps, c’est une blague.

"It's a joke, an absolute joke. It makes me livid"…

JF pour SOFOOT.com