Gareth Southgate ne s'intéresse plus au football

Overdose. Invité du podcast « Amol Rajan Connection », Gareth Southgate s’est livré sur son manque d’intérêt envers le football. « À la fin, je ne savourais même plus les victoires plus de quelques minutes. Depuis que j’ai quitté la sélection anglaise, j’ai simplement assisté à la finale de Ligue des champions de la saison d’après et la finale de la FA Cup puisque mon club Crystal Palace était engagé , explique celui qui a quitté les Three Lions suite à la défaite en finale de l’Euro 2024 en Allemagne et qui depuis n’a plus de banc. J’ai adoré les 18 derniers mois de ma vie. Durant 37 ans, mon estime de moi dépendait de si j’avais gagné ou perdu le samedi ».

Sous le feu des critiques

Gareth Southgate avait été au cœur de nombreuses critiques d’une presse anglaise impitoyable vis-à-vis du style de jeu proposé par son équipe, jugé trop rudimentaire malgré l’addition d’individualités qui composait alors le groupe anglais. Pourtant, Southgate était parvenu à emmener l’Angleterre en finale de l’Euro à deux reprises et à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du monde 2018. Des réussites sportives qui n’ont pas poussé Southgate à reprendre un club ou à entretenir sa flamme pour le ballon rond qui semble s’être vraiment éteinte.…

MB pour SOFOOT.com