Gareth Southgate, le grand frère

Depuis plusieurs semaines et à l'heure de recevoir trois fois à Wembley en une semaine, Gareth Southgate essaie de gérer médiatiquement les différents écarts de ses joueurs, cadres ou cracks, dans un pays où les tabloïds se régalent plus des faits divers défrayant la chronique que de belles histoires touchantes.

L'attitude de Greenwood et Foden, " une énigme " pour Southgate

Prendre une pépite par la main

Il pensait enfin pouvoir y échapper. Et se concentrer sur sa tâche première en tant que maître à bord de l'équipe des inventeurs de cette sacro-sainte sphère de cuir : le terrain, et rien d'autre. Raté. Et Gareth Southgate a su, bien malgré lui, sur quoi il serait interrogé en conférence de presse depuis que la nouvelle a fait le tour du pays : cette énième sortie de route de certains des siens à l'heure où la sélection doit se réunir prochainement. Dans la soirée qui a suivi la victoire de Chelsea contre Crystal Palace (4-0) samedi, une fête organisée au domicile de Tammy Abraham a suscité la polémique, puisque la vingtaine de personnes conviée à cette petite sauterie, dont Ben Chilwell et Jadon Sancho, a enfreint les règles sanitaires en vigueur en Angleterre liées à la pandémie de la Covid-19, la fameuse "Rule of six" (pas de réunion de plus de six personnes).Les excuses publiques des trois incriminés, qui jurent, ne changent évidemment en rien la position inconfortable du sélectionneur face à l'impact médiatique et la quantité de questions déclenchées par ce fait divers dont il se serait une nouvelle fois bien passé. Mais, bien que furieux d'après Sky Sports de la " naïveté " dont ont fait preuve ses ouailles, Southgate est resté fidèle à son principe de communication. Et si vous réclamez du sang, passez naturellement votre chemin. Il s'est tu et n'avait rien à ajouter. Lors du rassemblement de septembre, il eut l'occasion, face aux micros, d'exprimer sa colère et son amertume contre Phil Foden et Mason Greenwood, coupables en Islande d'avoir enfreint le protocole sanitaire de l'UEFA. Mais il avait décidé de ne rien faire, quand bien même les deux pépites ont fêté leur première convocation et sélection, dans ces périodes où la jeunesse aurait tendance à faire profil bas.S'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com