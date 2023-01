Gareth Bale, légende en deux temps

La retraite de Gareth Bale sonne la fin de l'une des plus grandes figures de la décennie, du pays de Galles à Madrid. La plus incomprise aussi.

"Il n'a pas suffisamment conquis les supporters du club pour être considéré comme une légende." Tomás Roncero, spécialiste du Real Madrid pour As

Few hits wonder

Dix-sept ans avant de dire stop. Voici la durée de l'immense carrière de Gareth Bale, qui a donc choisi de prendre sa retraite ce lundi 9 janvier . L'un des meilleurs artistes de sa génération, le plus complet également., posait humblement l'intéressé dans son message d'adieu. Le résumé de ce parcours majuscule sur la pelouse et discret en dehors. La dualité Gareth Bale.La carrière du Gallois se sera ainsi dessinée à l'image de son style : rapide et intense. Une trajectoire ascendante, venue prendre son tournant définitif au soir du 1septembre 2013 et unde 100 millions d'euros au Real Madrid. Joueur le plus cher de l'époque, Bale intégrait alors la caste des plus grands. Mais pour avoir le droit à sa place au sein de la Maison-Blanche et à sa chaise autour d'une table occupée par Ángel Di María, Karim Benzema et son modèle Cristiano Ronaldo, il fallait prouver. Là où, dans une mesure relative, ses proches voisins David Beckham et Michael Owen avaient échoué. Mais à l'inverse de ses aînés, Bale n'aura jamais nourri cette image de. Trop introverti pour cela, le désormais retraité a réservé les projecteurs au terrain. Ces fulgurances lui auront permis de mystifier Marc Bartra sur 50 mètres lors d'un Clásico mémorable en Coupe du Roi, d'inscrire le plus beau but d'une finale de Ligue des champions face à Liverpool et d'empiler coups francs ou missiles en tout genre. Le tableau pratique d'un bilan s'élevant à 106 réalisations et 67 passes décisives en 258 rencontres sous la tunique meringue.Car oui, en dépit des critiques, Gareth Bale s'est évertué à continuer. Lui, son évolution tactique et ses seize titres glanés en neuf ans dans la capitale du Royaume…