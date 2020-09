Gareth Bale a-t-il sa place dans l'histoire du Real Madrid ?

S'il a passé ces derniers mois à faire le pitre en dehors du terrain et à taper la balle de golf plutôt que le ballon, Gareth Bale aurait peut-être mérité de quitter le Real Madrid avec davantage de reconnaissance. Car même s'il s'est mal terminé, son passage en Espagne a constitué une réussite. Avec d'innombrables titres à la clé, des exploits personnels de toute beauté et des émotions insensées.

Bale. Is. Back. Welcome home, @GarethBale11 ? #BaleIsBack ? #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC -- Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Meilleur buteur britannique de l'étranger, quatre C1...

C'est officiel, Gareth Bale est de retour à Tottenham. C'est officiel, Gareth Bale a retrouvé le sourire du footballeur (et non du golfeur). C'est officiel, Gareth Bale ne laissera pas de trace indélébile dans le club qu'il vient de quitter... Vraiment ? Si les deux premières affirmations sont actées depuis l'annonce du prêt du joueur dans son anciennesept ans après lui avoir dit au revoir, beaucoup considèrent également la troisième comme une réalité. Avec, pour argument principal, une fin d'aventure totalement lunaire en Espagne.Déclarations provocatrices, irrespect pour l'entité qui l'emploie, manque d'investissement évident sur le plan sportif, multiples blessures, sombre relation avec Zinédine Zidane, conflit avec la direction (au sujet, notamment, de transfert et de salaire), quasiment aucune prestation positive sur le terrain... Depuis deux ans, il paraît clair que ce n'est pas la meilleure personnalité de l'homme, ni le meilleur visage du footballeur qui ont été donnés à voir. Reste que ce passage à vide ne peut, ne doit pas occulter ce qui a précédé et ce que l'histoire retiendra.