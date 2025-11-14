 Aller au contenu principal
Gare Montparnasse: un policier tire sur un homme connu pour violences conjugales exhibant un couteau
information fournie par AFP 14/11/2025 à 17:04

La gare Montparnasse, à Paris, le 14 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un policier a tiré vendredi en début d'après-midi sur un homme connu pour violences conjugales et exhibant un couteau à la gare Montparnasse à Paris, a indiqué le parquet sollicité par l'AFP.

Le parquet de Paris a été "avisé d'au moins un coup de feu tiré à la gare Montparnasse". Il ressort des premiers éléments qu'un "homme connu pour violences conjugales avait exhibé un couteau, et qu'un policier a fait usage de son arme pour l'interrompre", a-t-on ajouté de même source.

Les pompiers de Paris sont intervenus "en appui" des forces de l'ordre pour "deux personnes blessées", sans que leur pronostic vital ne soit engagé, ont-ils indiqué à l'AFP, sans préciser si l'homme maîtrisé par la police figurait parmi ces deux blessés.

Une partie de la gare Montparnasse a été évacuée "de manière préventive", selon cette même source. "Un périmètre de sécurité a été mis en place", a précisé une porte-parole de la SNCF à l'AFP, précisant que "le trafic ferroviaire est légèrement perturbé en conséquence".

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, les faits se sont déroulés au niveau des quais de la gare, que des passagers quittaient en se disant "choqués".

Les voyageurs ont été évacués sur le parvis, où plusieurs camions de pompiers, Samu et ambulances ont été mobilisés.

