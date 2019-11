Gare Montparnasse : les TGV de l'axe atlantique victimes de gros retards

Petite cause, gros effet. Ce lundi, un problème technique sur un TGV qui venait de quitter la gare Montparnasse (Paris XIVe-XVe) a provoqué d'importants retards sur la ligne à grande vitesse atlantique qui dessert notamment des villes comme Bordeaux, Nantes, Rennes ou encore Lorient. Certains TGV ont cumulé jusqu'à 1h30 de retard, estime un porte-parole de la compagnie. Des perturbations qui devaient perdurer jusque dans la soirée.De nouveaux désagréments pour les clients de cette ligne, déjà malmenés par plusieurs pannes d'ampleurs à la gare Montparnasse mais également par une grève sauvage il y a quelques semaines. Cette fois-ci, pas d'arrêts de travail intempestifs ni même de transformateur en feu mais des soucis sur une rame TGV. Vers 16h30, quelques kilomètres après avoir quitté la quatrième gare parisienne, un train a fait disjoncter la ligne. Immédiatement, les services techniques de la SNCF suspectent un problème sur la caténaire, c'est-à-dire sur ces câbles électriques, suspendus en l'air, qui permettent aux trains d'être alimentés en électricité.Des passagers transbordés dans un autre trainMais en arrivant sur place, en amont comme en aval du TGV immobilisé, les équipes de réparation ne repèrent aucun problème sur la caténaire. L'intervention est d'autant plus problématique, qu'elle intervient sur une portion particulière : « C'est à un endroit où on passe d'une alimentation en 1 500 volts en courant continu à du 25 000 volts en courant alternatif », précise un porte-parole. Après plusieurs essais sur la rame, notamment de monter en puissance, la décision est prise de parquer le TGV en gare de Massy (Essonne). Les cheminots soupçonnent un problème d'isolation de la rame sans danger pour la sécurité des passagers. « Mais pas question de prendre le risque que ce train soit de nouveau bloqué quelques kilomètres plus loin », poursuit ce même porte-parole. Les passagers, dont le ...