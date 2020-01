Gare du Nord : l'heure de la politique

Le ton risque de se durcir encore dans le délicat dossier de la gare du Nord. L'enquête publique a certes pris fin le 8 janvier et il appartient désormais au préfet de région, Michel Cadot, de délivrer ou non le permis de construire. Mais le front des opposants au titanesque projet mené par la SNCF et Ceetrus, immobilière d'Auchan, continue de s'étoffer ? et compte évidemment profiter de la campagne des municipales à Paris pour faire valoir sa cause. Formé en novembre avec plusieurs associations et certains représentants politiques de gauche (Génération·s, La France insoumise, EELV), le collectif Retrouvons le Nord de la Gare du Nord se constitue en association ce lundi 13 janvier. « Nous ne nous interdisons aucune forme d'action », commente Serge Remy, son porte-parole. Le collectif a d'ores et déjà pris langue avec les syndicats de cheminots, attentifs au dossier. « Nous verrons, le moment venu, ce que nous pouvons faire ensemble, poursuit Serge Remy. Il ne s'agit pas de brandir des menaces, mais de faire appel au bon sens, de dire halte au feu. »La nouvelle association prévoit, dans l'immédiat, d'écrire à chacun des candidats à la mairie de Paris pour leur demander de rendre publique leur position. Après avoir soutenu le projet, l'actuelle majorité s'y déclare aujourd'hui fermement opposée, et ses contradicteurs ont toute latitude pour dénoncer un revirement purement politique. Les rapports d'experts commandés par la Ville et rendus...