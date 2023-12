information fournie par So Foot • 24/12/2023 à 10:59

Gardien du PSG est le plus beau métier du monde, « mais aussi le plus difficile », selon Donnarumma

C’est enfin les fêtes et Donnarumma va pouvoir penser à autre chose qu’aux relances demandées par Luis Enrique.

Encore auteur d’une saison mitigée, avec de gros arrêts sur sa ligne, mais aussi d’immenses saucisses envoyées avec ses pieds, Gianluigi Donnarumma a pu faire le point dans une interview parue dans le JDD ce dimanche. L’ex-gardien de l’AC Milan a été invité à discuter avec Camille Choquier, le premier à avoir garder les buts du PSG, en 1970. Et les deux sont d’accord : être le gardien de Paris est le plus beau des métiers… Même si l’Italien y ajoute une nuance : « C’est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué (rires) » .…

LT pour SOFOOT.com