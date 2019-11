Garde d'enfants : les bugs de Pajemploi laissent des milliers de familles sur le carreau

Depuis la fin du mois de mai, le complément de libre choix du mode de garde (CMG), destiné à aider financièrement les parents qui font garder leur enfant, est versé directement par Pajemploi, un service de l'Urssaf, et non plus par les Caisses d'allocation familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Un changement dont l'avantage est de réduire le laps de temps durant lequel les 860 000 familles bénéficiaires doivent avancer le salaire de leur assistante maternelle ou de leur garde à domicile avant de toucher l'aide financière, qui peut s'élever jusqu'à 468 euros par mois.Sauf que rien n'est jamais simple. La réforme s'est accompagnée de graves dysfonctionnements dénoncés par des parents regroupés depuis fin octobre dans le collectif Familles en lutte. Ils sont nombreux à ne plus recevoir d'aides depuis six mois, ou à être prélevés de cotisations sociales normalement prises en charge par la CAF. Avec, dans certains cas, des conséquences financières désastreuses : dépassement de découvert, interdiction bancaire. Certains sont même obligés de licencier leur assistante maternelle. Un motif d'inquiétude pour Véronique Delaitre, du syndicat FO des assistant(e) s maternel (le) s, qui confirme avoir reçu plusieurs appels de professionnelles redoutant de perdre leur contrat.Officiellement, 2 % des particuliers employeurs concernésSelon Adrien Gauthier, chargé de communication de Pajemploi, ces dysfonctionnements, identifiés dès le mois de juin, sont liés à des problèmes de transfert de données entre la CAF et Pajemploi à cause de « pertes ou d'erreurs d'information ». Une cellule spécifique a été mise en place afin d'accompagner les familles concernées, qui ne représenteraient officiellement que 2 % des particuliers employeurs, soit moins de 18 000 personnes. Or, toujours selon Adrien Gauthier, ce sont 21 000 familles qui auraient été remboursées de cotisations sociales indûment ...