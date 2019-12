Garde d'enfants, hébergement... face à la grève, ils misent sur l'entraide

Pour beaucoup, il a fallu anticiper. Les prévisions de grève faisant état depuis plusieurs jours de transports paralysés et d'écoles fermées en ce jeudi de protestation contre la réforme des retraites, de nombreux Français, qu'ils soutiennent la grève ou non, ont eu le temps de lancer des bouteilles à la mer pour faire garder leurs enfants, trouver un covoiturage ou un hébergement près de leur lieu de travail.C'est probablement sur la route que les alternatives sont les plus simples à trouver. Depuis la semaine dernière, des annonces de covoiturage fleurissent sur Facebook, que ce soit sur la page Facebook « Wanted bons plans », un groupe d'entraide qui rassemble 482 000 personnes en Ile-de-France, ou sur certaines pages créées pour l'occasion. D'autres préfèrent passer par des applications dédiées, mais payantes, dont la plupart voient leur nombre d'inscrits exploser depuis quelques jours.« Je souhaite juste faire une bonne action »C'est « par solidarité motarde » que Yann a proposé pour la première fois sur un groupe d'entraide une place derrière sa moto, pour rejoindre Bastille depuis Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ce jeudi matin, avec le prêt d'un casque. Son annonce n'a pas trouvé preneur, mais « si la grève persiste, ma proposition se renouvellera », insiste-t-il. Jonathan, un autre motard, proposait lui aussi une place de passager dans la matinée. Il s'agit d'aider d'autres Franciliens « en galère ». « Je ne souhaite pas être payé, juste faire une bonne action », explique-t-il. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : le mouvement est-il parti pour durer ?C'est aussi la première fois que Sarah, une étudiante qui travaille à mi-temps à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, se lance dans le covoiturage pour aller au travail. Si elle n'a pas reçu de réponse sur les réseaux sociaux, sa proposition a eu davantage de succès auprès de ses collègues.Elle a pu en déposer ...