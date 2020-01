Gard : une étrange boule de feu traverse le ciel

Difficile de comprendre de quoi il peut bien s'agir. Le jeudi 8 janvier, il est environ 07h40 quand un automobiliste du Gard, qui se rend sur son lieu de travail, est le témoin d'une scène éblouissante et spectaculaire, près de Bagnols-sur-Cèze. Sur une vidéo qu'il a accepté de divulguer sur le site du Midi Libre, l'homme a tenté de capturer l'étrange phénomène auquel il assistait : au loin, une sorte de boule incandescente fend les cieux alors que le soleil se lève.Lire aussi La grande peur des météorites"J'ai vu la boule de feu, c'était gros, qui tombait vite, mais pas aussi vite qu'une étoile filante. Ça ne faisait pas de bruit. J'ai pris mon portable et je l'ai filmée", témoigne l'automobiliste auprès du Midi Libre, assurant que cette boule, qu'il pense avoir atterri dans le secteur de Saint-Victor-la-Coste, dégageait de la fumée.Lire aussi Une mystérieuse boule de feu illumine le ciel de BangkokPas d'autre témoignageLe mystère risque pourtant de ne jamais être éclairci, sauf erreur d'estimation de la part de celui qui semble avoir été l'unique témoin du phénomène. Car, contacté jeudi matin, le maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste ne semblait pas avoir connaissance de l'arrivée d'une telle boule de feu dans son secteur. "Personne n'a appelé pour me parler de ça...", explique-t-il. L'objet, qui pourrait être un débris spatial, a très bien pu se désintégrer avant de toucher terre. Mais à elle seule, sans un...