Gard et Hérault en vigilance orange en raison du risque de pluies orageuses

Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange en raison du risque de fortes pluies orageuses dimanche en fin d'après-midi et en soirée ( AFP/ Guillaume SOUVANT / Guillaume SOUVANT )

Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange en raison du risque de fortes pluies orageuses dimanche en fin d'après-midi et en soirée, a annoncé Météo-France.

Des pluies orageuses vont gagner les Cévennes et le Haut-Languedoc vers la mi-journée puis s'étendre vers les plaines du Gard et de l'Hérault et les "intensités pluvieuses pourraient être fortes" et "peu mobiles" ce qui pourrait provoquer "des phénomènes de ruissellement intense", a informé Météo-France dans son dernier bulletin à 10H00.

En conséquence, l'institut météorologique a placé ces deux départements en vigilance orange pluies-inondations et orages.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ce temps instable se déplacera sur la vallée du Rhône et la Provence, notamment sur la partie littorale, a indiqué Météo-France.