Garcia s'offre Pliskova, Mladenovic craque par Matthieu Cointe (iDalgo) Kristina Mladenovic pourra nourrir des regrets. Alors qu'elle menait 6-1, 5-1, la Française s'est faite sortir par la jeune Varvara Gracheva (20 ans) au 2ème tour de l'US Open (1-6, 7-6[2], 6-0). "Kiki" a obtenu 4 balles de match dans le deuxième set avant de s'effondrer. De son côté, Caroline Garcia n'a pas reproduit la même erreur face à Karolina Pliskova, tête de série numéro 1 du tournoi. La Lyonnaise s'est imposée 6-1, 7-6(2) et rejoint Jennifer Brady en 16ème de finale. L'aventure se poursuit aussi pour Kerber et Kvitova. Dans le tableau masculin, Adrian Mannarino a dominé Jack Sock en trois manches (7-6[5], 7-5, 6-2). Il a rendez-vous avec Alexander Zverev au prochain tour, tombeur de Brandon Nakashima dans la soirée (7-5, [8]6-7, 6-3, 6-1). Novak Djokovic a quant à lui eu besoin d'un set avant de dérouler face à Kyle Edmund ([5]6-7, 6-3, 6-4, 6-2) et affrontera Jan-Lennard Struff dans deux jours.

