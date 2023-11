Garcia remercie Naples

Fin d’histoire.

« Le SSC Napoli a pris la décision de relever de ses fonctions l’entraîneur de l’équipe première, Rudi Garcia, avec effet immédiat. Le club souhaite le remercier ainsi que son équipe d’entraîneurs pour leur travail acharné » . Il avait fallu deux petites phrases au club d’Aurelio De Laurentiis pour dire au revoir à l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ou encore du LOSC. Deux phrases aussi pour ce dernier pour remercier le Napoli et ses supporters. « Ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé dire au revoir aux supporters napolitains qui m’ont soutenu depuis le premier jour. À eux, aux joueurs et aux personnes proches de l’équipe, j’adresse mes sincères remerciements et je leur souhaite bonne chance pour la suite du championnat et de la Champion League » , a tweeté Rudi Garcia ce mercredi après-midi.…

