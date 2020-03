Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Garcia et Dodin passent, Cornet éliminée Reuters • 04/03/2020 à 23:59









Garcia et Dodin passent, Cornet éliminée par Matthieu Cointe (iDalgo) Caroline Garcia est en quart de finale du tournoi de Lyon. La Française s'est imposée face à Ysaline Bonaventure cet après-midi (7-5, 6-2). Après une entame de match compliquée et un break concédé d'entrée, Garcia a retrouvé ses sensations pour disposer de la Belge. Au prochain tour, elle affrontera Alison Van Uytvanck, renversante contre Tomova dans la journée (3-6, 6-4, 7-6[2]). Océane Dodin a aussi disposé de son adversaire, Mandy Minella, pour son entrée en lice dans la compétition. La joueuse de 23 ans a breaké une fois dans chaque set et a gagné sa rencontre sans trembler, 6-4, 6-4. De son côté, Alizé Cornet va s'en vouloir. La Niçoise a remporté la première manche de son match avant de craquer à partir de la fin du deuxième acte. Elle s'incline 6-4, (5)6-7, 2-6 et se fait sortir en 8e de finale, comme à Saint-Pétersbourg et Hobart cette saison. Gagnante de l'Open d'Australie, Sofia Kenin a de son côté pris le meilleur sur Vitalia Diatchenko (6-4, 6-3).

