Garcia et Dodin éliminées, les Bleues s'arrêtent en quarts par Matthieu Cointe (iDalgo) Aucune joueuse française ne verra les demi-finales dans ce nouveau tournoi de Lyon. Après l'élimination de Kristina Mladenovic hier, Océane Dodin et Caroline Garcia se sont faites sortir avant de voir le dernier carré de la compétition. La joueuse de 23 ans s'est d'abord inclinée contre Sofia Kenin dans l'après-midi (6-1, [5]6-7, 6-2). Face à la gagnante de l'Open d'Australie, Dodin a réussi à prendre un set après s'être fait malmenée dans la première manche, pour ensuite lâcher prise en fin de rencontre. Kenin rejoint Alison Van Uytank au prochain tour. La Belge, 62e mondiale, a dominé Caroline Garcia en fin de journée, pourtant à domicile cette semaine (6-2, 6-2). La Française a eu des opportunités mais n'a jamais réussi à prendre le service de son adversaire malgré ses nombreuses balles de break (0/8). L'autre demi-finale opposera Friedsam, tombeuse de Kuzmova (3-6, 7-6[4], 6-2), à Kasatkina, qui s'en est sortie contre Giorgi (6-2, 4-6, 6-2).

