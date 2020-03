Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Garcia Cotina remporte l'étape devant Peter Sagan Reuters • 10/03/2020 à 18:36









Garcia Cotina remporte l'étape devant Peter Sagan par Matthieu Cointe (iDalgo) Ivan Garcia Cotina a surpris son monde au finish. Le jeune espoir de l'équipe Bahrain-McLaren a remporté la troisième étape de Paris-Nice à la Châtre ce mardi, devant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et l'Italien Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert). L'Espagnol de 24 ans s'est imposé tout en puissance dans un sprint disputé vent de face après une étape de 212,5 km, bien aidé par les chutes des favoris Sam Bennett et Caleb Ewan à 500m du but. Seule échappée du jour, Tom Devriendt s'est fait reprendre après plus de 180km parcourus en solitaire contre le vent et la pluie. À son aise aujourd'hui, Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a obtenu la cinquième place et devance un autre Français, Anthony Turgis (Total-Direct Energie). 13e du sprint, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) conserve son maillot jaune. Moins en vu depuis le début de la course, Julian Alaphilippe devrait faire parler de lui demain dans le contre-la-montre de 15,1km demain à Saint-Amand-Montrond.

